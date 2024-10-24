Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Спарта» сыграет с «Уралочкой», «Тулица» встретится с краснодарским «Динамо», другие матчи
С 25 по 27 октября пройдут матчи седьмого тура женского ЧР по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
7-й тур
25 октября
Спарта – Уралочка-НТМК – 19:00
Тулица – Динамо Краснодар – 19:00
26 октября
Енисей – Протон – 12:00
Омичка – Динамо Москва – 14:00
Динамо-Метар – Локомотив – 15:00
Заречье-Одинцово – Ленинградка – 17:00
27 октября
Минчанка – Динамо-Ак-Барс – 18:00
Турнирное положение: Локомотив – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Динамо Казань – 6-0 (18), Ленинградка – 5-1 (14), Протон – 4-2 (10), Заречье-Одинцово – 3-3 (11), Уралочка – 3-3 (11), Динамо-Метар – 4-2 (9), Динамо Москва – 3-3 (8), Динамо Краснодар – 2-4 (7), Омичка – 2-4 (5), Тулица – 1-5 (4), Енисей – 1-5 (4), Спарта – 1-5 (4), Минчанка – 1-5 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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