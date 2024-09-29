Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Динамо» из Казани встретится с «Енисеем» и другие матчи
30 сентября и 1 октября пройдут матчи 4-го тура женского ЧР по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
4-й тур
30 сентября
Динамо-Метар – Спарта – 16.30
Уралочка – Тулица – 16.30
Протон – Заречье-Одинцово – 18.00
Динамо Краснодар – Ленинградка – 19.00
Динамо Казань – Енисей – 19.00
1 октября
Динамо Москва – Минчанка – 19.00
Локомотив – Омичка – 20.00
Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Локомотив – 3-0 (9), Ленинградка – 2-1 (5), Динамо-Метар – 2-1 (5), Уралочка – 1-2 (5), Протон – 2-1 (4), Заречье-Одинцово – 1-2 (4), Тулица – 1-2 (4), Динамо Краснодар – 1-2 (4), Омичка – 1-2 (3), Минчанка – 1-2 (3), Спарта – 1-2 (3), Енисей – 1-2 (3), Динамо Москва – 1-2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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