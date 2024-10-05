Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Тулица» сыграет с московским «Динамо», «Спарта» против «Локомотива», другие матчи
5-6 октября пройдут матчи пятого тура женского ЧР по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
5-й тур
5 октября
Енисей – Динамо-Метар – 13.00
Тулица – Динамо Москва – 17.00
Спарта – Локомотив – 18.00
6 октября
Омичка – Протон – 14.00
Динамо Краснодар – Динамо-Казань – 17.00
Заречье-Одинцово – Уралочка – 17.00
Минчанка – Ленинградка – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Локомотив – 4-0 (12), Ленинградка – 3-1 (8), Динамо-Метар – 3-1 (7), Уралочка – 2-2 (8), Заречье-Одинцово – 2-2 (6), Протон – 2-2 (5), Динамо Москва – 2-2 (5), Тулица – 1-3 (4), Динамо Краснодар – 1-3 (4), Спарта – 1-3 (4), Омичка – 1-3 (3), Минчанка – 1-3 (3), Енисей – 1-3 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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