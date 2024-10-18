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Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Заречьем», «Локомотив» против «Енисея», другие матчи

С 19 по 21 октября пройдут матчи шестого тура женского ЧР по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

6-й тур

19 октября 

Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 17:00

Ленинградка – Тулица – 17:00

Локомотив – Енисей – 19:00

20 октября

Динамо-Метар – Динамо-Ак-Барс – 15:00

Уралочка – Омичка – 15:00

Динамо Краснодар – Минчанка – 17:00

21 октября 

Протон – Спарта – 18:00

Турнирное положение: Динамо Казань – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Локомотив – 5-0 (15), Ленинградка – 4-1 (11), Динамо-Метар – 4-1 (9), Динамо Москва – 3-2 (8), Протон – 3-2 (7), Заречье-Одинцово – 2-3 (8), Уралочка – 2-3 (8), Омичка – 2-3 (5), Тулица – 1-4 (4), Динамо Краснодар – 1-4 (4), Енисей – 1-4 (4), Спарта – 1-4 (4), Минчанка – 1-4 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Динамо Москва жен
Заречье-Одинцово
Ленинградка
Динамо-Метар
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