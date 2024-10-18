Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Заречьем», «Локомотив» против «Енисея», другие матчи
С 19 по 21 октября пройдут матчи шестого тура женского ЧР по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
6-й тур
19 октября
Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 17:00
Ленинградка – Тулица – 17:00
Локомотив – Енисей – 19:00
20 октября
Динамо-Метар – Динамо-Ак-Барс – 15:00
Уралочка – Омичка – 15:00
Динамо Краснодар – Минчанка – 17:00
21 октября
Протон – Спарта – 18:00
Турнирное положение: Динамо Казань – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Локомотив – 5-0 (15), Ленинградка – 4-1 (11), Динамо-Метар – 4-1 (9), Динамо Москва – 3-2 (8), Протон – 3-2 (7), Заречье-Одинцово – 2-3 (8), Уралочка – 2-3 (8), Омичка – 2-3 (5), Тулица – 1-4 (4), Динамо Краснодар – 1-4 (4), Енисей – 1-4 (4), Спарта – 1-4 (4), Минчанка – 1-4 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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