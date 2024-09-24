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Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Заречье» против «Локомотива» и другие матчи

25-26 сентября на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдет 3-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

3-й тур

25 сентября, среда

Ленинградка – Динамо-Ак-Барс Казань – 18.00

Минчанка – Уралочка – 18.30

Заречье-Одинцово – Локомотив – 19.00

26 сентября, четверг

Омичка – Динамо-Метар – 16.00

Динамо Краснодар – Динамо Москва – 19.00

Спарта – Енисей – 19.00

Тулица – Протон – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Локомотив – 2-0 (6), Ленинградка – 2-0 (5), Заречье-Одинцово – 1-1 (4), Тулица – 1-1 (3), Минчанка – 1-1 (3), Омичка – 1-1 (3), Динамо Краснодар – 1-1 (3), Енисей – 1-1 (2), Динамо-Метар – 1-1 (2), Протон – 1-1 (2), Уралочка – 0-2 (2), Спарта – 0-2 (1), Динамо Москва – 0-2 (0).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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