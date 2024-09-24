Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Заречье» против «Локомотива» и другие матчи
25-26 сентября на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдет 3-й тур.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
3-й тур
25 сентября, среда
Ленинградка – Динамо-Ак-Барс Казань – 18.00
Минчанка – Уралочка – 18.30
Заречье-Одинцово – Локомотив – 19.00
26 сентября, четверг
Омичка – Динамо-Метар – 16.00
Динамо Краснодар – Динамо Москва – 19.00
Спарта – Енисей – 19.00
Тулица – Протон – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Ак-Барс Казань – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Локомотив – 2-0 (6), Ленинградка – 2-0 (5), Заречье-Одинцово – 1-1 (4), Тулица – 1-1 (3), Минчанка – 1-1 (3), Омичка – 1-1 (3), Динамо Краснодар – 1-1 (3), Енисей – 1-1 (2), Динамо-Метар – 1-1 (2), Протон – 1-1 (2), Уралочка – 0-2 (2), Спарта – 0-2 (1), Динамо Москва – 0-2 (0).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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