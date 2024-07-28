Олимпиада-2024. Волейбол. Франция сыграет с Сербией, Словения встретится с Канадой
28 июля в Париже пройдут матчи мужского олимпийского турнира по волейболу.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Франция – Сербия – 18.00
Словения – Канада – 22.00
Положение в группе: Франция – 0 очков (0 матчей), Сербия – 0 (0), Словения – 0 (0), Канада – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.