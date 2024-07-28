Олимпиада-2024. Волейбол. Франция сыграет с Сербией, Словения встретится с Канадой

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28 июля в Париже пройдут матчи мужского олимпийского турнира по волейболу.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Франция – Сербия – 18.00

 

Словения – Канада – 22.00

 

Положение в группе: Франция – 0 очков (0 матчей), Сербия – 0 (0), Словения – 0 (0), Канада – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

В 1/4 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также еще две среди тех, кто занял третье место с лучшими показателями.

3 комментария
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Но сербы пока много помогают
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Во, французы стали почаще забивать сами и сразу игра перевернулась
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