Лига наций. Германия обыграла Францию, Иран одолел США на тай-брейке, Италия уступила Польше и другие результаты
18-19 июня прошли очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Мужчины
18 июня
Манила, Филиппины
Нидерланды – Бразилия – 1-3 (26:24, 23:25, 29:31, 20:25)
Канада – Япония – 3-2 (25:21, 20:25, 25:15, 20:25, 15:10)
Любляна, Словения
Болгария – Турция – 3-1 (27:25, 25:20, 12:25, 25:22)
Словения – Аргентина – 3-0 (25:23, 25:22, 29:27)
19 июня
Манила, Филиппины
Германия – Франция – 3-1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:23)
Иран – США – 3-2 (26:28, 25:23, 25:18, 26:28, 15:13)
Любляна, Словения
Куба – Сербия – 2-3 (25:22, 25:21, 16:25, 21:25, 12:15)
Италия – Польша – 0-3 (22:25, 21:25, 22:25)
Турнирное положение: Словения – 8 побед – 1 поражение (21 очко), Италия – 7 побед – 2 поражения (21 очко), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 6-3 (19), Франция – 6-3 (17), Япония – 6-3 (17), Канада – 5-4 (15), Куба – 4-5 (13), Германия – 4-5 (12), Аргентина – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (12), США – 3-6 (10), Нидерланды – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (8), Турция – 1-8 (5), Иран – 1-8 (4).