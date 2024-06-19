Лига наций. Германия обыграла Францию, Иран одолел США на тай-брейке, Италия уступила Польше и другие результаты

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18-19 июня прошли очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

18 июня

Манила, Филиппины

Нидерланды – Бразилия – 1-3 (26:24, 23:25, 29:31, 20:25) 

 

Канада – Япония – 3-2 (25:21, 20:25, 25:15, 20:25, 15:10)

 

Любляна, Словения

Болгария – Турция – 3-1 (27:25, 25:20, 12:25, 25:22) 
 

Словения – Аргентина – 3-0 (25:23, 25:22, 29:27)

 

19 июня

Манила, Филиппины

Германия – Франция – 3-1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:23)

 

Иран – США – 3-2 (26:28, 25:23, 25:18, 26:28, 15:13)

 

Любляна, Словения

Куба – Сербия – 2-3 (25:22, 25:21, 16:25, 21:25, 12:15)

 

Италия – Польша – 0-3 (22:25, 21:25, 22:25)

 

Турнирное положение: Словения – 8 побед – 1 поражение (21 очко), Италия – 7 побед – 2 поражения (21 очко), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 6-3 (19), Франция – 6-3 (17), Япония – 6-3 (17), Канада – 5-4 (15), Куба – 4-5 (13), Германия – 4-5 (12), Аргентина – 4-5 (12), Сербия – 4-5 (12), США – 3-6 (10), Нидерланды – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (8), Турция – 1-8 (5), Иран – 1-8 (4).

3 комментария
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Бразилия так держать 🤘🤘🤘
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За Бразилию. Сербия. Аргентина. Иран 🤘🤘🤘
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Франция😏
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