Лига наций. Турция сыграет с Германией, Италия встретится с Нидерландами, другие матчи

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9-10 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

8 июня

Фукуока, Япония

Турция – Германия – 9.30

 

Болгария – Словения – 13.30

 

Оттава, Канада

Италия – Нидерланды – 18.00

 

Аргентина – Франция – 21.30

 

10 июня

Канада – Сербия – 1.00

 

Турнирное положение: Италия – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Польша – 6-2 (18), Япония – 6-2 (16), Словения – 6-1 (15), Бразилия – 5-3 (16), Франция – 5-2 (15), Куба – 4-4 (12), Канада – 3-3 (10), Аргентина – 3-3 (9), Нидерланды – 3-4 (9), США – 3-4 (9), Германия – 2-5 (7), Сербия – 2-4 (6), Болгария – 2-5 (5), Турция – 1-6 (4), Иран – 0-8 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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