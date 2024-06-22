Лига наций. Франция сыграет с Японией, Сербия встретится с Польшей, Словения против Италии и другие матчи
22 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Мужчины
Манила, Филиппины
Германия – США – 1-3 (23:25, 25:21, 24:26, 23:25)
Канада – Нидерланды – 10.00
Франция – Япония – 14.00
Любляна, Словения
Болгария – Аргентина – 14.00
Сербия – Польша – 17.30
Словения – Италия – 21.30
Турнирное положение: Словения – 9 побед – 1 поражение (23 очка), Италия – 8-2 (24), Польша – 8-2 (24), Канада – 7-4 (21), Франция – 7-3 (20), Япония – 7-3 (20), Бразилия – 6-5 (20), Куба – 5-6 (17), Сербия – 5-5 (15), Аргентина – 5-6 (15), США – 5-6 (15), Германия – 4-7 (12), Нидерланды – 3-8 (10), Болгария – 3-8 (8), Иран – 2-9 (6), Турция – 1-10 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.