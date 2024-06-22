Лига наций. Франция сыграет с Японией, Сербия встретится с Польшей, Словения против Италии и другие матчи

Теги результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Италии во волейболу сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады Лига наций Волейбол

22 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

Манила, Филиппины

Германия – США – 1-3 (23:25, 25:21, 24:26, 23:25)

 

Канада – Нидерланды – 10.00

 

Франция – Япония – 14.00

 

Любляна, Словения

Болгария – Аргентина – 14.00

 

Сербия – Польша – 17.30

 

Словения – Италия – 21.30

 

Турнирное положение: Словения – 9 побед – 1 поражение (23 очка), Италия – 8-2 (24), Польша – 8-2 (24), Канада – 7-4 (21), Франция – 7-3 (20), Япония – 7-3 (20), Бразилия – 6-5 (20), Куба – 5-6 (17), Сербия – 5-5 (15), Аргентина – 5-6 (15), США – 5-6 (15), Германия – 4-7 (12), Нидерланды – 3-8 (10), Болгария – 3-8 (8), Иран – 2-9 (6), Турция – 1-10 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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