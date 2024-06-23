Лига наций. Франция сыграет с Бразилией, Куба встретится с Польшей, Сербия против Словении, другие матчи
23 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Германия – Иран – 6.00
Франция – Бразилия – 10.00
Куба – Польша – 14.00
Япония – США – 14.00
Турция – Италия – 17.30
Сербия – Словения – 21.30
Турнирное положение: Словения – 10 побед – 1 поражение (26 очков), Польша – 9-2 (26), Италия – 8-3 (24), Канада – 8-4 (23), Япония – 8-3 (22),Франция – 7-4 (21), Бразилия – 6-5 (20), Аргентина – 6-6 (18), Куба – 5-6 (17), Сербия – 5-6 (16), США – 5-6 (15), Германия – 4-7 (12), Нидерланды – 3-9 (11), Болгария – 3-9 (8), Иран – 2-9 (6), Турция – 1-10 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.