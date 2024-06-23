Лига наций. Франция сыграет с Бразилией, Куба встретится с Польшей, Сербия против Словении, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Франции сборная Японии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Турции чемпионат Италии сборная Ирана Лига наций Волейбол

23 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Германия – Иран – 6.00

 

Франция – Бразилия – 10.00

 

Куба – Польша – 14.00

 

Япония – США – 14.00

 

Турция – Италия – 17.30

 

Сербия – Словения – 21.30

 

Турнирное положение: Словения – 10 побед – 1 поражение (26 очков), Польша – 9-2 (26), Италия – 8-3 (24), Канада – 8-4 (23), Япония – 8-3 (22),Франция – 7-4 (21), Бразилия – 6-5 (20), Аргентина – 6-6 (18), Куба – 5-6 (17), Сербия – 5-6 (16), США – 5-6 (15), Германия – 4-7 (12), Нидерланды – 3-9 (11), Болгария – 3-9 (8), Иран – 2-9 (6), Турция – 1-10 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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