Лига наций. Польша сыграет с Бразилией, Япония встретится со Словенией, Куба против Франции и другие матчи
8-9 июня в Фукуоке и Оттаве пройдут очередные матчи волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
8 июня
Фукуока, Япония
Турция – Иран – 3-1 (22:25, 25:23, 25:23, 27:25)
Польша – Бразилия – 9.30
Япония – Словения – 13.20
Оттава, Канада
Куба – Франция – 20.00
Канада – США – 23.30
9 июня
Сербия – Аргентина – 3.00
Турнирное положение: Польша – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Италия – 6-1 (18), Словения – 6-0 (15), Франция – 5-1 (14), Япония – 5-2 (13), Бразилия – 4-3 (13), Канада – 3-3 (10), Куба – 3-4 (10), Аргентина – 3-3 (9), Нидерланды – 3-4 (9), США – 3-4 (9), Германия – 2-5 (7), Сербия – 2-4 (6), Болгария – 2-5 (5), Турция – 1-6 (4), Иран – 0-8 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.