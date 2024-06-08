Лига наций. Польша сыграет с Бразилией, Япония встретится со Словенией, Куба против Франции и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Франции сборная Японии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Турции сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана Лига наций Волейбол

8-9 июня в Фукуоке и Оттаве пройдут очередные матчи волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

8 июня

Фукуока, Япония

Турция – Иран – 3-1 (22:25, 25:23, 25:23, 27:25)

 

Польша – Бразилия – 9.30

 

Япония – Словения – 13.20

 

Оттава, Канада

Куба – Франция – 20.00

 

Канада – США – 23.30

 

9 июня

Сербия – Аргентина – 3.00

 

Турнирное положение: Польша – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Италия – 6-1 (18), Словения – 6-0 (15), Франция – 5-1 (14), Япония – 5-2 (13), Бразилия – 4-3 (13), Канада – 3-3 (10), Куба – 3-4 (10), Аргентина – 3-3 (9), Нидерланды – 3-4 (9), США – 3-4 (9), Германия – 2-5 (7), Сербия – 2-4 (6), Болгария – 2-5 (5), Турция – 1-6 (4), Иран – 0-8 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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Иран ну ё-мое 🥺🥺🥺
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За 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 И 🇨🇺🇨🇺🇨🇺 🙏🙏🙏
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