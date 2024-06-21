Лига наций. Канада сыграет с Бразилией, Аргентина встретится с Польшей и другие матчи

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21 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

Манила, Филиппины

Иран – Франция – 6.00

 

Канада – Бразилия – 10.00

 

Нидерланды – Япония – 14.00

 

Любляна, Словения

Аргентина – Польша – 14.00

 

Болгария – Куба – 17.30

 

Турция – Сербия – 21.30

 

Турнирное положение: Словения – 9 побед – 1 поражение (23 очка), Италия – 8-2 (24), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 6-4 (20), Канада – 6-4 (18), Франция – 6-3 (17), Япония – 6-3 (17), Аргентина – 5-5 (15), Куба – 4-6 (14), Сербия – 4-5 (12), Германия – 4-6 (12), США – 4-6 (12), Нидерланды – 3-7 (10), Болгария – 3-7 (8), Иран – 2-8 (6), Турция – 1-9 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий
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