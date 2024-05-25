Лига наций. Сербия сыграет с Бразилией, Япония встретится с Италией, другие матчи
25 мая пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Мужчины
25 мая
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Сербия – Бразилия – 3.00
Япония – Италия – 20.00
Аргентина – Германия – 23.30
Анталья, Турция
Словения – Канада – 14.00
Турция – Франция – 17.00
Болгария – США – 20.00
Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Япония – 3-0 (8), Куба – 2-1 (7), Франция – 2-1 (6), Канада – 2-1 (6), Словения – 2-0 (5), Италия – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Бразилия – 1-1 (2), Турция – 0-2 (1), Аргентина – 0-2 (1), Иран – 0-1 (0), Германия – 0-2 (0), Болгария – 0-2 (0), США – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.