Лига наций. Сербия сыграет с Бразилией, Япония встретится с Италией, другие матчи

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25 мая пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

25 мая

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Сербия – Бразилия – 3.00

Япония – Италия – 20.00

 

Аргентина – Германия – 23.30

 

Анталья, Турция

Словения – Канада – 14.00

 

Турция – Франция – 17.00

 

Болгария – США – 20.00

 

Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Япония – 3-0 (8), Куба – 2-1 (7), Франция – 2-1 (6), Канада – 2-1 (6), Словения – 2-0 (5), Италия – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Бразилия – 1-1 (2), Турция – 0-2 (1), Аргентина – 0-2 (1), Иран – 0-1 (0), Германия – 0-2 (0), Болгария – 0-2 (0), США – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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