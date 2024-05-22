Лига наций. 2-й тур. Словения сыграет с Францией, Япония против Сербии, другие матчи

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23 и 24 мая пройдут матчи второго тура мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

23 мая

Анталья, Турция

Словения – Франция – 14.00

 

Канада – Польша – 17.00

 

Турция – Нидерланды – 20.00

 

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Куба – Германия – 20.00

 

Япония – Сербия – 23.30

 

24 мая

Аргентина – Бразилия – 3.00

 

Турнирное положение: Франция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Куба – 1-0 (3), Канада – 1-0 (3), Словения – 1-0 (2), Нидерланды – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Турция – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Бразилия – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), США – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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