Лига наций. 2-й тур. Словения сыграет с Францией, Япония против Сербии, другие матчи
23 и 24 мая пройдут матчи второго тура мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
23 мая
Анталья, Турция
Словения – Франция – 14.00
Канада – Польша – 17.00
Турция – Нидерланды – 20.00
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Куба – Германия – 20.00
Япония – Сербия – 23.30
24 мая
Аргентина – Бразилия – 3.00
Турнирное положение: Франция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Куба – 1-0 (3), Канада – 1-0 (3), Словения – 1-0 (2), Нидерланды – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Турция – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Бразилия – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), США – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.