Дисциплинарная комиссия ВФВ проведет повторное заседание по делу Наталии Гончаровой

Теги ВФВ Владимир Зиничев Наталия Гончарова Локомотив Калининградская область Волейбол

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проведет повторное заседание по делу о дисквалификации капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой.

Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».

В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ. По словам гендиректора клуба Владимира Зиничева,  Гончарова не была уведомлена о слушании дела и ее позиция не была донесена. 

Клуб выразил несогласие с решением комиссии и потребовал повторно рассмотреть вопрос. 

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