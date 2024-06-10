Дисциплинарная комиссия ВФВ проведет повторное заседание по делу Наталии Гончаровой

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проведет повторное заседание по делу о дисквалификации капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой.

Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».

В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ. По словам гендиректора клуба Владимира Зиничева, Гончарова не была уведомлена о слушании дела и ее позиция не была донесена.

Клуб выразил несогласие с решением комиссии и потребовал повторно рассмотреть вопрос.