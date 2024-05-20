«Мы не можем безучастно наблюдать за тем, что вы позволили себе». В «Динамо» обратились к ВФВ из-за дисквалификации Гончаровой

«Динамо» обратилось к ВФВ после дисквалификации волейболистки Наталии Гончаровой.

Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России за неприличный жест. В апреле во время матча с калининградским «Локомотивом» она показала соперницам средний палец.

Гендиректор женского «Динамо» Владимир Зиничев направил открытое письмо к дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Человек, на протяжении 18 лет сохраняющий верность нашему клубу (Наталия Гончарова – Sports), является капитаном, лицом и совестью не только клуба, но и всего физкультурно‑спортивного общества «Динамо», и все ее успехи и неудачи мы разделяем всегда вместе с ней, поэтому мы не можем безучастно наблюдать за тем, что вы позволили себе в отношении нее.

Я хотел бы, во‑первых, узнать, почему на рассмотрение других вопросов вы пригласили «провинившихся», заслушали их, высказали им поочередно «в глаза» свою позицию, очевидно, состоялся какой‑то диалог или обмен мнениями сторон? Уведомить же о заседании вашей комиссии, не говоря уже о том, чтобы пригласить Гончарову или представителя нашего клуба, вы почему‑то нужным не посчитали.

Можно предположить, что вы побоялись этого возможного диалога с нами или просто считаете ниже своего достоинства его вести. Другого объяснения этой избирательности по отношению к объектам разбирательства я попросту не вижу.

К своему обращению я прилагаю ряд фото и видеосюжетов, публикаций в СМИ, в которых показывается, как и почему развивался конфликт, приведший к эмоциональному срыву Гончаровой Наталии.

Надеюсь, у вас найдется время и желание посмотреть эти документальные свидетельства и задуматься над тем, справедливым ли и правомерным ли было то, что происходило на вашем заседании по второму вопросу повестки дня – в отношении капитана «Динамо» Наталии Гончаровой», – говорится в письме.

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