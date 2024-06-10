«Поразила минимальная дистанция с руководством. Директор брал на себя все бытовые проблемы». Любушкина об устройстве клубов в Италии

Волейболистка Екатерина Любушкина сравнила устройство клубов в Италии и России.

Любушкина – чемпионка Европы-2015 в составе сборной России. Сейчас она выступает за калининградский «Локомотив», а в сезоне-2014/15 играла за итальянский «Бусто-Арсицио».

– Что касается игры, то на тот момент итальянский волейбол был быстрее российского, где превалировала игра с высоких передач. Вспомните, как действовала Казань во времена Гамовой или московское «Динамо», когда рядом с Гончаровой была еще и Година. Акцент на высокие мячи очевиден!

В Италии же у любой волейболистки должны были быть очень быстрые ноги. Cкоростной волейбол подразумевает идеальное движение в атаке, на блоке и в защите. С точки зрения статистики и технического обеспечения мы уже тогда были наравне с итальянцами.

Если сравнивать с нашими реалиями, то в Италии меня поразила минимальная дистанция между руководством клуба и волейболистками. Дверь в кабинет директора всегда была открыта, он понимал и брал на себя все бытовые и адаптационные проблемы девчонок, особенно это касалось легионеров. Любой вопрос решался очень быстро и оперативно. Со временем к этому пришли и лучшие российские клубы.

Единственное серьезное различие в том, что из-за отсутствия в Италии какого-либо бюджетного финансирования клубов, волейболистки должны много заниматься рекламой, заключая контракты с различными компаниями, спонсорами и медиапроектами. Из доходов, получаемых клубом от всего этого, и формируется большая часть бюджета команды и зарплат девчонок.

– Исходя из вашего опыта, получается, что нашему волейболу необходимо прибавлять в рекламной и маркетинговой составляющих?

– Да, я считаю, что развитие этого направления очень полезно с точки зрения популяризации волейбола. Россия не отстает от глобальных трендов, многие наши клубы, в том числе и «Локомотив», весьма успешно занимаются подобными проектами и активностями.

Другой вопрос в том, что здесь, как и везде, необходим баланс между игрой и маркетингом, чтобы происходящее вне площадки не отражалось на качестве волейбола и результатах команд.

Итальянцы, давно имеющие подобный опыт, знают, как избежать подобных проблем. У нас же порой на площадке видно, что некоторые волейболистки выхолощены подобными историями и непривычной для них деятельностью, связанной с ними.

Еще один важный фактор состоит в том, что некоторые игроки не любят публичность и вообще в силу своего характера, ментальности не подходят для рекламы, интервью, маркетинга и других медиаактивностей на благо игры и команды, – рассказала Любушкина.