Гончарова условно дисквалифицирована на полгода за неспортивное поведение. Она показала средний палец волейболисткам «Калининграда»

Теги Динамо Москва жен чемпионат России жен ВФВ Наталия Гончарова Локомотив Калининградская область Волейбол

Наталию Гончарову условно дисквалифицировали на полгода за оскорбительные жесты.

Гончарова играет в составе московского «Динамо».

14 апреля после пятого матча полуфинала чемпионата России между «Динамо» и калининградским «Локомотивом» спортсменка показала средний палец команде соперниц.

«Гончарова условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в следующем сезоне», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

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