Гончарова условно дисквалифицирована на полгода за неспортивное поведение. Она показала средний палец волейболисткам «Калининграда»

Наталию Гончарову условно дисквалифицировали на полгода за оскорбительные жесты.

Гончарова играет в составе московского «Динамо».

14 апреля после пятого матча полуфинала чемпионата России между «Динамо» и калининградским « » спортсменка показала средний палец команде соперниц.

«Гончарова условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в следующем сезоне», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола ( ).

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец