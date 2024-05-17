Гончарова условно дисквалифицирована на полгода за неспортивное поведение. Она показала средний палец волейболисткам «Калининграда»
Наталию Гончарову условно дисквалифицировали на полгода за оскорбительные жесты.
Гончарова играет в составе московского «Динамо».
14 апреля после пятого матча полуфинала чемпионата России между «Динамо» и калининградским «Локомотивом» спортсменка показала средний палец команде соперниц.
«Гончарова условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в следующем сезоне», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
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