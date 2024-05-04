Волейболистку калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт признали MVP чемпионата России в сезоне-2023/24
Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата России.
Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Каракурт вместе с «Локомотивом» завоевала серебряные медали чемпионата страны, уступив в финальной серии казанскому «Динамо».
Лучшими доигровщицами сезона были признаны Светлана Гатина из «Протона» и Ирина Капустина из московского «Динамо», лучшими блокирующими – Ангелина Лазаренко из казанского «Динамо» и Виктория Пушина из московского «Динамо», диагональной – Анастасия Гарелик из «Ленинградки», связующей – Ирина Филиштинская из «Локомотива», либеро – Валерия Перова из «Ленинградки».
Тренер сезона – Зоран Терзич, возглавляющий сборную России и казанское «Динамо».
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