Волейболистку калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт признали MVP чемпионата России в сезоне-2023/24

Теги Динамо Москва жен Ленинградка сборная России жен Динамо-Ак Барс Казань жен Протон Ирина Филиштинская (Уралева) Зоран Терзич Анастасия Гарелик Локомотив Калининградская область Ангелина Лазаренко Ирина Капустина (Сазонова) Эбрар Каракурт Волейбол

Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата России.

Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Каракурт вместе с «Локомотивом» завоевала серебряные медали чемпионата страны, уступив в финальной серии казанскому «Динамо».

Лучшими доигровщицами сезона были признаны Светлана Гатина из «Протона» и Ирина Капустина из московского «Динамо», лучшими блокирующими – Ангелина Лазаренко из казанского «Динамо» и Виктория Пушина из московского «Динамо», диагональной – Анастасия Гарелик из «Ленинградки», связующей – Ирина Филиштинская из «Локомотива», либеро – Валерия Перова из «Ленинградки».

Тренер сезона – Зоран Терзич, возглавляющий сборную России и казанское «Динамо».

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Годиной филе сгорит.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий