Гамова о дисквалификации Гончаровой: «Не думаю, что это осложнит ей жизнь. Наталия сможет выходить на площадку, пропустит только одну игру»

Гамова высказалась о дисквалификации волейболистки Наталии Гончаровой.

Гончарова играет за московское «Динамо». Ее отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России за неприличный жест.

В апреле во время матча с калининградским «Локомотивом» волейболистка показала соперницам средний палец.

«Все-таки эти полгода – условно, то есть Наталия сможет выходить на площадку и пропустит только одну игру чемпионата. Не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь.

Не будут ли ее специально провоцировать соперницы, чтобы условный срок стал реальным? Не думаю, что этого можно ожидать.

У нас не такой вид спорта, не припомню каких-то громких конфликтов как между клубами, так и лично между волейболистками. Все-таки игроки друг друга хорошо знают, многие в разное время играли вместе в тех или иных командах, в том числе в сборных.

У Наталии тоже раньше не возникало каких-то проблем с поведением, я думаю, и впредь не будет», – сказала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

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