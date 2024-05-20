Гамова о дисквалификации Гончаровой: «Не думаю, что это осложнит ей жизнь. Наталия сможет выходить на площадку, пропустит только одну игру»

Теги Динамо Москва жен сборная России жен Екатерина Гамова Наталия Гончарова Волейбол

Гамова высказалась о дисквалификации волейболистки Наталии Гончаровой.

Гончарова играет за московское «Динамо». Ее отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России за неприличный жест.

В апреле во время матча с калининградским «Локомотивом» волейболистка показала соперницам средний палец. 

«Все-таки эти полгода – условно, то есть Наталия сможет выходить на площадку и пропустит только одну игру чемпионата. Не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь.

Не будут ли ее специально провоцировать соперницы, чтобы условный срок стал реальным? Не думаю, что этого можно ожидать.

У нас не такой вид спорта, не припомню каких-то громких конфликтов как между клубами, так и лично между волейболистками. Все-таки игроки друг друга хорошо знают, многие в разное время играли вместе в тех или иных командах, в том числе в сборных.

У Наталии тоже раньше не возникало каких-то проблем с поведением, я думаю, и впредь не будет», – сказала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. 

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий