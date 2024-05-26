Лига наций. Бразилия сыграет с Италией, Сербия встретится с Германией, другие матчи

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26 мая пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

26 мая

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Куба – Иран – 3-1 (25:20, 14:25, 25:21, 25:21)

Бразилия – Италия – 16.00

 

Сербия – Германия – 20.00

 

Анталья, Турция

Словения – Польша – 14.00

 

Турция – США – 17.00

 

Болгария – Нидерланды – 20.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Куба – 3 победы – 1 поражение (10 очков), Польша – 3-0 (9), Италия – 3-0 (9), Франция – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Словения – 3-0 (7), Канада – 2-2 (7),  Бразилия – 2-1 (5), Аргентина – 1-2 (4), Нидерланды – 1-2 (3), Сербия – 1-2 (3), Болгария – 1-2 (3), Турция – 0-3 (1), Иран – 0-3 (0), Германия – 0-3 (0), США – 0-3 (0).

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