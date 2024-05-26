Лига наций. Бразилия сыграет с Италией, Сербия встретится с Германией, другие матчи
26 мая пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Мужчины
26 мая
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Куба – Иран – 3-1 (25:20, 14:25, 25:21, 25:21)
Бразилия – Италия – 16.00
Сербия – Германия – 20.00
Анталья, Турция
Словения – Польша – 14.00
Турция – США – 17.00
Болгария – Нидерланды – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Куба – 3 победы – 1 поражение (10 очков), Польша – 3-0 (9), Италия – 3-0 (9), Франция – 3-1 (9), Япония – 3-1 (8), Словения – 3-0 (7), Канада – 2-2 (7), Бразилия – 2-1 (5), Аргентина – 1-2 (4), Нидерланды – 1-2 (3), Сербия – 1-2 (3), Болгария – 1-2 (3), Турция – 0-3 (1), Иран – 0-3 (0), Германия – 0-3 (0), США – 0-3 (0).