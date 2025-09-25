Сборная Чехии по волейболу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
Сборная Чехии обыграла команду Ирана в 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.
Встреча завершилась со счетом со счетом 3-1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21). В современной истории Чехии это первый для сборной выход в полуфинал ЧМ.
Последний раз подобный результат показывала команда Чехословакии в 1970 году, заняв четвертое место на мировом первенстве.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
