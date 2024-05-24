Лига наций. 3-й тур. Франция встретится с США, Куба сыграет с Японией, другие матчи

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24-25 мая пройдут матчи 3-го тура мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

24 мая

Анталья, Турция

Болгария – Канада – 14.00

 

Франция – США – 17.00

 

Нидерланды – Польша – 20.00

 

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Куба – Япония – 20.00

 

Иран – Италия – 23.30

 

25 мая

Сербия – Бразилия – 3.00

 

Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-0 (6), Куба – 2-0 (6), Словения – 2-0 (5), Италия – 1-1 (3), Канада – 1-1 (3), Франция – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Турция – 0-2 (1), Иран – 0-1 (0),  Аргентина – 0-1 (0), Бразилия – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Германия – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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