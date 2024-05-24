Лига наций. 3-й тур. Франция встретится с США, Куба сыграет с Японией, другие матчи
24-25 мая пройдут матчи 3-го тура мужской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Мужчины
24 мая
Анталья, Турция
Болгария – Канада – 14.00
Франция – США – 17.00
Нидерланды – Польша – 20.00
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Куба – Япония – 20.00
Иран – Италия – 23.30
25 мая
Сербия – Бразилия – 3.00
Турнирное положение: Польша – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-0 (6), Куба – 2-0 (6), Словения – 2-0 (5), Италия – 1-1 (3), Канада – 1-1 (3), Франция – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Турция – 0-2 (1), Иран – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Бразилия – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), США – 0-1 (0), Германия – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.