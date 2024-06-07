Лига наций. Бразилия сыграет со Словенией, Япония встретится с Польшей, Куба против Италии и другие матчи

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7-8 июня в Фукуоке и Оттаве пройдут очередные матчи волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

7 июня

Фукуока, Япония

Болгария – Иран – 6.00

 

Бразилия – Словения – 9.30

 

Япония – Польша – 13.20

 

Оттава, Канада

Куба – Италия – 18.00

 

Франция – Нидерланды – 23.30

 

8 июня

США – Сербия – 3.00

 

Турнирное положение: Италия – 5 побед – 1 поражение (15 очков), Польша – 5-1 (15), Словения – 5-0 (13), Япония – 5-1 (13), Бразилия – 4-2 (12), Франция – 4-1 (11), Канада – 3-3 (10), Куба – 3-3 (10), Нидерланды – 3-3 (9), Аргентина – 3-3 (9), Германия – 2-5 (7), Сербия – 2-3 (6), США – 2-4 (6), Болгария – 1-5 (3), Турция – 0-6 (1), Иран – 0-6 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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