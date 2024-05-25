Павел Панков: «Я буду смотреть Олимпийские игры в Париже. Сборная России боролась бы только за первое место»

Павел Панков считает, что Россия могла побороться за золото ОИ-2024 в волейболе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские волейболисты не допущены до соревнований.

«Я обычно забываю игры сразу после окончания матча, но финальная игра на Олимпийских играх-2020 в памяти навсегда. Нам тогда не хватило просто везения.

Я буду смотреть предстоящие Олимпийские игры в Париже. Считаю, что фаворитом турнира является сборная Италии.

За что могла бороться сборная России? Только первое место», – сказал серебряный призер Токио-2020 и капитан московского «Динамо» Панков.