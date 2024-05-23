Павел Тетюхин: «Питерский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» вряд ли довольны своим итоговым расположением»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин подвел итоги сезона.

Команда из Белгорода взяла бронзовые медали в чемпионате России, победил казанский «Зенит», серебро у московского «Динамо».

«Сезон можно охарактеризовать по двум критериям: результат в чемпионате и качество игры. Этого качества игры первые полсезона в принципе не было. Поэтому тяжело сказать: мол, какие мы молодцы по игре, а результата жаль, что не добились. В игре мы еще добавим, я уверен, так как во второй половине сезона и плей-офф мы показали, как можем и должны играть.

Мне кажется, третье место по игре, по сезону было нашим. Хорошо, что смогли его сохранить. Чаще при большой конкуренции ты просто его не можешь удержать – те же питерский «Зенит» и новосибирский « » вряд ли довольны своим итоговым расположением (6-е и 5-е места), потому что мест немного меньше, а желание команд туда попасть – больше.

На первое место сейчас претендует, думаю, больше команд, чем одна. И на медали настраивается гораздо больше команд, чем три. Рад, что шаг за шагом увеличиваем потребность в результате: по одной, по две ступеньки идем вверх.

Начался период, когда появились медали. Сейчас придется отвоевывать и это место. Не было ни у кого конечной цели попасть в медали. У всех цель – выиграть чемпионат. По этому году есть удовлетворение от медали, результат неплохой. Аппетит приходит во время еды, и по полуфинальной серии казалось, что можем и на финал замахнуться. Час еще просто не настал», – сказал Тетюхин.