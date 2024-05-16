Вербов о казанском «Зените» и Лиге чемпионов: «Размотали бы или нет?.. Но у нас были бы все шансы на титул»

Теги Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва Лига чемпионов чемпионат России Алексей Вербов Зенит-Казань Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Алексей Вербов считает, что казанский «Зенит» мог бы бороться за Лигу чемпионов.

– Есть мнение, что такой «Зенит» сейчас бы размотал всех – точно в финале Лиги чемпионов смотрелся бы не хуже, чем в ЧР. Согласны?

– Да, полуфиналы и финал Лиги чемпионов посмотрел. К тому же смотрю и итальянский, и турецкий чемпионаты. Польский как-то мимо меня прошел. Конечно, итальянский и польский чемпионаты сейчас стоят рядышком с нашим.

Размотали бы или нет? Сказать сложно, но точно, думаю, и мы, и московское «Динамо», и остальные три команды – Новосибирск, Санкт-Петербург, Белгород – способны составить конкуренцию лучшим итальянским и польским командам. Однако говорить в сослагательном наклонении: размотали бы или нет… Но было бы очень интересно – у нас были бы все шансы на титул. Думаю, мы бы также уверенно себя чувствовали в Лиге чемпионов, как и в нашем чемпионате.

– Очень жаль…

– Конечно, жаль, что это время пришлось на наш момент: когда у нас получилось создать такую команду, сложить этот пазл. И, конечно, хотелось себя проверить с лучшими представителями не только российского, но и зарубежного волейбола. Но, к сожалению, пока возможности такой нет.

Тут, наверное, даже больше за ребят обидно, потому что тренерский век подлиннее: сколько позволят желание, возможность, здоровье. То есть ты можешь работать, а спортсмены 10 лет находятся на пике.

Сейчас у нас отличные ребята, которые прямо в самом соку. Жаль, что они, конечно, не могут продемонстрировать в полной мере свои возможности – что на клубном уровне, что на уровне сборных, где тоже являлись бы однозначно фаворитами и боролись бы только за самые высокие места, – сказал главный тренер казанского «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий