Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом», «Кузбасс» против «Белогорья», другие встречи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Кузбасс Енисей Зенит Санкт-Петербург Волейбол

3 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Вторые матчи 

ЕнисейЗенит-Казань – 15.00

 

Счет в серии: 0:1. 

КузбассБелогорье – 15.00

 

Счет в серии: 0:1. 

ФакелЛокомотив – 17.00

 

Счет в серии: 1:0. 

Зенит Санкт-ПетербургДинамо Москва – 19.00

 

Счет в серии: 0:1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед. 

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