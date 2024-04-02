Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом», «Кузбасс» против «Белогорья», другие встречи
3 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/4 финала
Вторые матчи
Енисей – Зенит-Казань – 15.00
Счет в серии: 0:1.
Кузбасс – Белогорье – 15.00
Счет в серии: 0:1.
Факел – Локомотив – 17.00
Счет в серии: 1:0.
Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.00
Счет в серии: 0:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.