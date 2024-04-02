Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом», «Кузбасс» против «Белогорья», другие встречи

3 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Вторые матчи

– – 15.00

Счет в серии: 0:1.

– – 15.00

Счет в серии: 0:1.

– – 17.00

Счет в серии: 1:0.

– – 19.00

Счет в серии: 0:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.