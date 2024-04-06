Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Третьи матчи. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» встретится с «Кузбассом», другие встречи

5-6 апреля на чемпионате России по волейболу пройдут третьи матчи 1/4 финала.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

1/4 финала

Третьи матчи

5 апреля

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (25:13, 25:21, 19:25, 18:25, 15:8)





Счет в серии: 2:1.

6 апреля

Локомотив – Факел – 15.00





Счет в серии: 1:1.

Белогорье – Кузбасс – 18.00





Счет в серии: 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.