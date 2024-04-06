Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Третьи матчи. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» встретится с «Кузбассом», другие встречи
5-6 апреля на чемпионате России по волейболу пройдут третьи матчи 1/4 финала.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/4 финала
Третьи матчи
5 апреля
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (25:13, 25:21, 19:25, 18:25, 15:8)
Счет в серии: 2:1.
6 апреля
Локомотив – Факел – 15.00
Счет в серии: 1:1.
Белогорье – Кузбасс – 18.00
Счет в серии: 1:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.