Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Сербией, Польша встретится с Японией, другие матчи

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19 мая пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Таиланд – Канада – 3.00

 

Бразилия – Сербия – 16.00

 

США – Доминиканская Республика – 20.00

 

Таиланд – Южная Корея – 23.30

 

Анталья, Турция

Германия – Нидерланды – 14.00

 

Польша – Япония – 17.00

 

Франция – Турция – 20.00

 

Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Бразилия – 3-0 (9), Китай – 3-1 (6), Италия – 3-1 (9), Япония – 3-0 (8), Канада – 2-1 (6), Турция – 1-2 (4), США – 1-2 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Сербия – 1-2 (3), Германия – 1-2 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Франция – 1-2 (3), Таиланд – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Болгария – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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