Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Сербией, Польша встретится с Японией, другие матчи
19 мая пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Таиланд – Канада – 3.00
Бразилия – Сербия – 16.00
США – Доминиканская Республика – 20.00
Таиланд – Южная Корея – 23.30
Анталья, Турция
Германия – Нидерланды – 14.00
Польша – Япония – 17.00
Франция – Турция – 20.00
Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Бразилия – 3-0 (9), Китай – 3-1 (6), Италия – 3-1 (9), Япония – 3-0 (8), Канада – 2-1 (6), Турция – 1-2 (4), США – 1-2 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Сербия – 1-2 (3), Германия – 1-2 (3), Нидерланды – 1-2 (3), Франция – 1-2 (3), Таиланд – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Болгария – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.