Лига наций (жен). США встретятся с Китаем, Италия против Бразилии, другие матчи

18-19 июня проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
18 июня
Болгария – Канада – 3-0 (26:24, 25:22, 25:21)
Бельгия – Польша – 10.00
США – Китай – 14.00
Италия – Бразилия – 21.00
19 июня
Германия – Турция – 0.00
Нидерланды – Южная Корея – 3.00
Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Китай – 5-1 (16), США – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (15), Италия – 5-2 (14), Сербия – 5-2 (14), Таиланд – 4-3 (12), Польша – 4-3 (10), Турция – 3-3 (10), Канада – 3-5 (9), Германия – 2-4 (8), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Болгария – 2-5 (5), Бельгия– 1-5 (2), Нидерланды – 0-7 (3), Южная Корея – 0-6 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.