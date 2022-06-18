Лига наций (жен). США встретятся с Китаем, Италия против Бразилии, другие матчи

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18-19 июня проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

18 июня

Болгария – Канада – 3-0 (26:24, 25:22, 25:21)

 

Бельгия – Польша – 10.00

 

США – Китай – 14.00

 

Италия – Бразилия – 21.00

 

19 июня

Германия – Турция – 0.00

 

Нидерланды – Южная Корея – 3.00

 

Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Китай – 5-1 (16), США – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (15), Италия – 5-2 (14), Сербия – 5-2 (14), Таиланд – 4-3 (12), Польша – 4-3 (10), Турция – 3-3 (10), Канада – 3-5 (9), Германия – 2-4 (8), Доминиканская Республика – 2-5 (6), Болгария – 2-5 (5), Бельгия– 1-5 (2), Нидерланды – 0-7 (3), Южная Корея – 0-6 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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