Лига наций (жен). Китай сыграет с Канадой, Хорватия против США, другие матчи
13-15 июня пройдут матчи пятого тура предварительного раунда женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
5-й тур
Гонконг, Китай
13 июня
Доминиканская Республика – Польша – 12.00
Китай – Канада – 15.30
14 июня
Италия – Болгария – 12.00
Нидерланды – Турция – 15.30
Бразилиа, Бразилия
13 июня
Хорватия – США – 23.30
14 июня
Япония – Сербия – 3.00
Германия – Таиланд – 23.30
15 июня
Бразилия – Южная Корея – 3.00
Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Китай – 4-0 (11), США – 4-0 (9), Турция – 3-1 (10), Бразилия – 3-1 (10), Япония – 3-1 (9), Германия – 3-1 (8), Таиланд – 2-2 (7), Канада – 2-2 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (4), Болгария – 1-3 (5), Италия – 1-3 (3), Сербия – 0-4 (2), Нидерланды – 0-4 (0), Хорватия – 0-4 (0), Южная Корея – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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