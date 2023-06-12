Лига наций (жен). Китай сыграет с Канадой, Хорватия против США, другие матчи

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13-15 июня пройдут матчи пятого тура предварительного раунда женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

5-й тур

Гонконг, Китай

13 июня

Доминиканская Республика – Польша – 12.00

 

Китай – Канада – 15.30

 

14 июня

Италия – Болгария – 12.00

 

Нидерланды – Турция – 15.30

 

Бразилиа, Бразилия

13 июня

Хорватия – США – 23.30

 

14 июня

Япония – Сербия – 3.00

 

Германия – Таиланд – 23.30

 

15 июня

Бразилия – Южная Корея – 3.00

 

Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Китай – 4-0 (11), США – 4-0 (9), Турция – 3-1 (10), Бразилия – 3-1 (10), Япония – 3-1 (9), Германия – 3-1 (8), Таиланд – 2-2 (7), Канада – 2-2 (6), Доминиканская Республика – 2-2 (4), Болгария – 1-3 (5), Италия – 1-3 (3), Сербия – 0-4 (2), Нидерланды – 0-4 (0), Хорватия – 0-4 (0), Южная Корея – 0-4 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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