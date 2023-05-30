Лига наций (жен). 1-й тур. Польша обыграла Канаду на тай-брейке, Китай встретится с Бразилией и другие матчи
30 и 31 мая пройдут матчи первого тура женской Лиги наций по волейболу.
Женщины
30 мая
Германия – Нидерланды – 3-1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:22)
Япония – Доминиканская Республика – 3-1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:15)
Италия – Таиланд – 3-2 (24:26 25:17, 27:29, 30:28, 15:11)
Польша – Канада – 3-2 (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:13)
31 мая
Хорватия – Болгария – 9.00
Китай – Бразилия – 12.00
Сербия – США – 17.00
Южная Корея – Турция – 20.00
Турнирное положение: Германия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Япония – 1-0 (3), Польша – 1-0 (2), Италия – 1-0 (2), Таиланд – 0-1 (1), Канада – 0-1 (1), Болгария – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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