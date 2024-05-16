Лига наций (жен). Китай сыграет с Канадой, Франция против Польши, другие матчи

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16 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Доминиканская Республика – Канада – 3.00

 

Сербия – Таиланд – 20.00 

 

Китай – Канада – 23.30

 

Анталья, Турция

Япония – Германия – 14.00

 

Франция – Польша – 17.00

 

Италия – Болгария – 20.00

 

Турнирное положение: Бразилия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-0 (5), Турция – 1-1 (4), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Италия – 1-1 (3), Сербия – 0-1 (0), Таиланд – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Франция – 0-1 (0), Болгария – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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