Лига наций (жен). Польша сыграет с Болгарией, Турция встретится с Бразилией и другие матчи
30 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Женщины
Сувон, Южная Корея
Болгария – Польша – 6.00
Германия – Сербия – 9.30
Китай – Доминиканская Республика – 13.00
Бангкок, Таиланд
Канада – Италия – 9.00
Нидерланды – Япония – 13.00
Бразилия – Турция – 16.30
Турнирное положение: США – 9 побед – 1 поражение (24 очка), Польша – 8-2 (23), Турция – 7-3 (23), Бразилия – 7-3 (21), Германия – 7-3 (20), Япония – 6-3 (18), Китай – 6-3 (18), Канада – 5-5 (15), Италия – 5-4 (13), Нидерланды – 4-6 (14), Сербия – 4-5 (13), Доминиканская Республика – 4-6 (10), Таиланд – 2-8 (8), Болгария – 2-8 (8), Хорватия – 2-8 (6), Южная Корея – 0-10 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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