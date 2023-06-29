Лига наций (жен). Польша сыграет с Болгарией, Турция встретится с Бразилией и другие матчи

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30 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Сувон, Южная Корея

Болгария – Польша – 6.00

 

Германия – Сербия – 9.30

 

Китай – Доминиканская Республика – 13.00

 

Бангкок, Таиланд

Канада – Италия – 9.00

 

Нидерланды – Япония – 13.00

 

Бразилия – Турция – 16.30

 

Турнирное положение: США – 9 побед – 1 поражение (24 очка), Польша – 8-2 (23), Турция – 7-3 (23), Бразилия – 7-3 (21), Германия – 7-3 (20), Япония – 6-3 (18), Китай – 6-3 (18), Канада – 5-5 (15), Италия – 5-4 (13), Нидерланды – 4-6 (14), Сербия – 4-5 (13), Доминиканская Республика – 4-6 (10), Таиланд – 2-8 (8), Болгария – 2-8 (8), Хорватия – 2-8 (6), Южная Корея – 0-10 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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