Лига наций (жен). Болгария играет с Канадой, Польша против Турции, другие матчи
15-16 июня пройдут матчи шестого тура предварительного раунда женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
6-й тур
Гонконг, Китай
15 июня
Болгария – Канада – 8:30
Польша – Турция – 12:00
Доминиканская Республика – Италия – 15:30
Бразилиа, Бразилия
15 июня
Таиланд – США – 20:00
Япония – Южная Корея – 23:30
16 июня
Бразилия – Сербия – 3:00
Турнирное положение: Китай – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Польша – 5-0 (14), Турция – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (13), США – 5-0 (12), Германия – 4-1 (11), Япония – 3-2 (10), Таиланд – 2-3 (7), Италия – 2-3 (6), Канада – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 2-23 (4), Болгария – 1-4 (5), Сербия – 1-4 (4), Нидерланды – 0-5 (0), Южная Корея – 0-5 (0), Хорватия – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии