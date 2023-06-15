Лига наций (жен). Болгария играет с Канадой, Польша против Турции, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Болгарии жен сборная Таиланда жен сборная Южной Кореи жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

15-16 июня пройдут матчи шестого тура предварительного раунда женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

6-й тур

Гонконг, Китай

15 июня

Болгария – Канада – 8:30

 

Польша – Турция – 12:00

 

Доминиканская Республика – Италия – 15:30

 

Бразилиа, Бразилия

15 июня

Таиланд – США – 20:00

 

Япония – Южная Корея – 23:30

 

16 июня

Бразилия – Сербия – 3:00

 

Турнирное положение: Китай – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Польша – 5-0 (14), Турция – 4-1 (13), Бразилия – 4-1 (13),  США – 5-0 (12), Германия – 4-1 (11), Япония – 3-2 (10), Таиланд – 2-3 (7), Италия – 2-3 (6), Канада – 2-3 (6), Доминиканская Республика – 2-23 (4), Болгария – 1-4 (5), Сербия – 1-4 (4), Нидерланды – 0-5 (0), Южная Корея – 0-5 (0), Хорватия – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий