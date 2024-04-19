Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» встретится с «Ленинградкой» в серии за бронзу

19 апреля пройдет второй матч финала женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Вторые матчи

Финал

19 апреля

Динамо-Ак Барс – Локомотив – 19.00



Счет в серии: 1-0

Матч за 3-е место

20 апреля

Динамо Москва – Ленинградка – 17.30



Счет в серии: 0-1





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.