Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» встретится с «Ленинградкой» в серии за бронзу

Теги Динамо Москва жен Ленинградка чемпионат России жен результаты Динамо-Ак Барс Казань жен Локомотив Калининградская область Волейбол

19 апреля пройдет второй матч финала женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Вторые матчи

Финал

19 апреля

Динамо-Ак Барс – Локомотив – 19.00


Счет в серии: 1-0

Матч за 3-е место

20 апреля

Динамо Москва – Ленинградка – 17.30


Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий