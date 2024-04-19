Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» встретится с «Ленинградкой» в серии за бронзу
19 апреля пройдет второй матч финала женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Женщины
Вторые матчи
Финал
19 апреля
Динамо-Ак Барс – Локомотив – 19.00
Счет в серии: 1-0
Матч за 3-е место
20 апреля
Динамо Москва – Ленинградка – 17.30
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед.