«Локомотив» об обвинениях волейболисток в пропаганде ЛГБТ*: «Бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?»
«Локомотив» ответил на обвинения волейболисток в пропаганде ЛГБТ*.
14 апреля калининградский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышел в финал турнира.
15 апреля на сайте московского «Динамо» вышла публикация под названием «Хватит это терпеть!» В тексте чемпионка мира и советник гендиректора клуба Елена Година обвинила спортсменок «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.
«Мы бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?» – сказал пресс-атташе калининградского клуба Роман Вишнев.
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
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Позор Динамо
А потом удивляются, почему их братию народ считает конечной швалью, и готов голосовать даже за Путина, лишь бы ещё худшая сволочь не пришла к власти.