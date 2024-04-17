«Локомотив» об обвинениях волейболисток в пропаганде ЛГБТ*: «Бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?»

Теги Динамо Москва жен чемпионат России жен Елена Година Локомотив Калининградская область Волейбол

«Локомотив» ответил на обвинения волейболисток в пропаганде ЛГБТ*.

14 апреля калининградский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышел в финал турнира.

15 апреля на сайте московского «Динамо» вышла публикация под названием «Хватит это терпеть!» В тексте чемпионка мира и советник гендиректора клуба Елена Година обвинила спортсменок «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

«Мы бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?» – сказал пресс-атташе калининградского клуба Роман Вишнев.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

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14 комментариев
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Вся прелесть нашего светлого будущего в этой замечательной истории. Советник генерального директора спортивного клуба на официальном уровне публично обвиняет слишком ярко радующихся игроков соперника в пропаганде нескрепных ценностей. Вот так и будем жить ближайшие n лет (хорошо, если не десятилетий). Как говорится в пословице, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Люди тут уже не просто в заднице комфортно обустраиваются вместо того, чтоб из неё выбираться, так ещё и начинают травить тех, кто так жить не хочет. Хотя слово "люди" по отношению к глубинному народу употребимо только в кавычках, конечно.
+23
-9
+14
Элегантно
+11
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+9
Очевидно, что это не мнение одной дуры. Она выразила мнение всех, написала то, что они обсуждали в команде и клубе.
Позор Динамо
+4
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+4
Да и должность..:Советник Генерального директора..Это что вообще?
+4
-1
+3
Ответ Леопардер
Вся прелесть нашего светлого будущего в этой замечательной истории. Советник генерального директора спортивного клуба на официальном уровне публично обвиняет слишком ярко радующихся игроков соперника в пропаганде нескрепных ценностей. Вот так и будем жить ближайшие n лет (хорошо, если не десятилетий). Как говорится в пословице, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Люди тут уже не просто в заднице комфортно обустраиваются вместо того, чтоб из неё выбираться, так ещё и начинают травить тех, кто так жить не хочет. Хотя слово "люди" по отношению к глубинному народу употребимо только в кавычках, конечно.
Соевые в очередной раз заявляют, что не считают людьми никого, кроме педерастов и им сочувствующих.
А потом удивляются, почему их братию народ считает конечной швалью, и готов голосовать даже за Путина, лишь бы ещё худшая сволочь не пришла к власти.
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+3
Достойный ответ 👏🏼
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Очень мягко сказано про "бред". Надо было сказать : "Что с больного взять, кроме анализов?"
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-1
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Исчерпывающий ответ 👍
+2
-1
+1
Почему не подать в суд на Годину в таком случае?
+1
0
+1
Ответ Леопардер
Вся прелесть нашего светлого будущего в этой замечательной истории. Советник генерального директора спортивного клуба на официальном уровне публично обвиняет слишком ярко радующихся игроков соперника в пропаганде нескрепных ценностей. Вот так и будем жить ближайшие n лет (хорошо, если не десятилетий). Как говорится в пословице, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Люди тут уже не просто в заднице комфортно обустраиваются вместо того, чтоб из неё выбираться, так ещё и начинают травить тех, кто так жить не хочет. Хотя слово "люди" по отношению к глубинному народу употребимо только в кавычках, конечно.
Щас бы частный случай на всю страну проецировать...
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Ёмко и по делу.
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Это Локо еще культурно высказался, по-хорошему их нужно было послать матом в пешее эротическое.
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