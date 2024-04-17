«Локомотив» об обвинениях волейболисток в пропаганде ЛГБТ*: «Бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?»

«Локомотив» ответил на обвинения волейболисток в пропаганде ЛГБТ*.

14 апреля калининградский « » одержал победу над московским «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышел в финал турнира.

15 апреля на сайте московского «Динамо» вышла публикация под названием «Хватит это терпеть!» В тексте чемпионка мира и советник гендиректора клуба обвинила спортсменок «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

«Мы бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?» – сказал пресс-атташе калининградского клуба Роман Вишнев.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец