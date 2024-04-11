Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Четвертые матчи. «Ленинградка» уступила казанскому «Зениту», московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

11 и 13 апреля пройдут четвертые матчи 1/2 финала женского ЧР по волейболу.

Казанское «Динамо» стало первым финалистом турнира.

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1/2 финала

Четвертые матчи

11 апреля

Ленинградка – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (25:22, 21:25, 18:25, 13:25)

Счет в серии: 1-3

13 апреля

Динамо Москва – Локомотив – 10.00

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед.