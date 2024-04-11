Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Четвертые матчи. «Ленинградка» уступила казанскому «Зениту», московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

Теги Динамо Москва жен Ленинградка чемпионат России жен результаты Динамо-Ак Барс Казань жен Локомотив Калининградская область Волейбол

11 и 13 апреля пройдут четвертые матчи 1/2 финала женского ЧР по волейболу.

Казанское «Динамо» стало первым финалистом турнира. 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

1/2 финала

Четвертые матчи

11 апреля 

Ленинградка – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (25:22, 21:25, 18:25, 13:25)

 

Счет в серии: 1-3

13 апреля

Динамо Москва – Локомотив – 10.00

 

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий