Гендиректор «Динамо»: «Каракурт и некоторые ее подруги по команде могут сказать, мол, Година врет, мы не лесбиянки. А если это на самом деле так, то чего обижаться?»

Теги Динамо Москва жен Елена Година Владимир Зиничев Локомотив Калининградская область Александр Косырьков Эбрар Каракурт Волейбол

Гендиректор ЖВК «Динамо» высказался о колонке Елены Годиной на сайте клуба.

В тексте под названием «Хватит это терпеть!» советник гендиректора, чемпионка мира Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

«Елена Година на нашем сайте выступает как эксперт. Она на «Открытой площадке», аффилированной с нашим сайтом, уже более 10 лет подряд комментирует все, что происходит в российском волейболе, на свой взгляд, с позиции заслуженного мастера спорта, чемпионки мира, игрока, преданного стране, человека, который не на словах, а душой болеет за развитие волейбола.

Тот пост, который выложила Лена на своей площадке, взбудоражил общество. Она высказала свое мнение о том, как игроки ведут себя на площадке в присутствии детей. Она расценила это как пропаганду этой запрещенной субкультуры. И это вызвало острую реакцию со стороны «Локомотива». Мне звонил генеральный директор клуба Александр Петрович Косырьков, стал предъявлять мне какие-то претензии. На что я ему ответил: мы же не рисовали фотографии, которые выложила Лена. Что выложила – то есть. А что касается выводов, то это позиция Елены Годиной. Она имеет на него полное право, она авторитетный человек в спорте.

Можно, конечно, раздувать пожар из того, что сказала Година, но конструктивнее было бы всем разобраться с собой. Нам – с тем, как мы играем. Калининграду – с тем, что они позволяют себе в присутствии детей и болельщиков, которые пришли смотреть волейбол, а не сексуальные жесты игроков, что выкладывают в соцсетях их игроки. Федерации – с квалификацией судей, которые по пять раз ошибаются в одну сторону. А это же имеет большое значение, когда играют равные команды.

Никому не нравится правдивое и откровенное мнение Елены. Хотя спорить тут можно. Но если все это не так, то, мне кажется, все очень просто. И Эбрар Каракурт, и некоторые ее подруги по команде могут сказать, мол, Година врет, мы не лесбиянки. А если все это на самом деле так, то чего обижаться? Хотя мне лично совершенно все равно. Это проблема Калининграда. А Годину я уважаю – она честный, открытый и патриотично настроенный человек», – сказал Владимир Зиничев.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

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32 комментария
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Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
+46
-10
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Я извиняюсь дядя,а вам ли не похер?проигрывать надо достойно и с высоко поднятой головой,а не таким вот кляузным образом.Мерзко и низко.
+29
-1
+28
Министерство не твоих собачьих дел уполномочено заявить

"Не твоё собачье дело!"
+15
0
+15
"...в присутствии детей и болельщиков, которые пришли смотреть волейбол, а не сексуальные жесты игроков, что выкладывают в соцсетях их игроки"

во время игры транслировали соцсети игроков Локомотива, я правильно понял?
+13
0
+13
Вам то какая разница, кто лесбиянка, а кто нет? Они вам мешают? Да.....они помешали выйти в финал)
+13
-1
+12
година за два дня успела выйти в топ самых мерзких людей в российском спорте, браво)
+11
0
+11
Проверки на ведьму будут: сгорела - значит не ведьма?
+6
0
+6
Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
Ощущения нет, спасибо. Если кто-то там бредит, то я за это ответственности не несу.
+9
-3
+6
сто лет не смотрел женский волейбол кроме ОИ и ЧМ, но все, сдаюсь перед этим хайпом.
Ищу трансляции финала, люто топлю за Калининград и лично за Каракурт.
+5
0
+5
Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
Мне не нравятся оба варианта. То, что происходит "там" - тоже бред, только в другую сторону.
+6
-1
+5
"Чего обижаться?" Да того, что это сейчас подсудное дело, черт возьми
+3
0
+3
Ответ Сергей Кирсанов
Я извиняюсь дядя,а вам ли не похер?проигрывать надо достойно и с высоко поднятой головой,а не таким вот кляузным образом.Мерзко и низко.
тетя
+2
0
+2
Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
Уже десять лет такое ощущение. А делать-то что?
Разве что на поезд другой пересаживаться, этот уже в другое направление не перевести.
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Ответ genowayy
Варианты какие? Убегать в Казахстан и жить остаток жизни как отрезанный ломоть?
Лучше лагеря, но родные?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий удален модератором
Если патриотично настроенный то можно и даже нужно
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Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
....и конечная станция этого поезда - Пхеньян.
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Ответ Buharoid
Лучше лагеря, но родные?
Внутренняя эмиграция хули. Всё как всегда.
Да и для простого обывателя живущего в системе работа-дом/семья/ дача мало что меняется.
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Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
эмм, а куда мне останавливаться?)
в России как бы не 100 человек живёт, а чуток побольше, и я стараюсь выстроить свою жизнь так, чтобы с подобными персонажами не взаимодействовать
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Ответ Ринат Гимадеев
"...в присутствии детей и болельщиков, которые пришли смотреть волейбол, а не сексуальные жесты игроков, что выкладывают в соцсетях их игроки" во время игры транслировали соцсети игроков Локомотива, я правильно понял?
Всё верно))))
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Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
Кто на ком стоял?
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Ответ Gleb
Ребята (те, кто живёт в рф), нет ощущения, что пора останавливаться уже? По-моему поезд мимо станции Тегеран скоро проедет без остановки.
Мы сами с этого "деятеля" все в афиге
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Можно было спустить на тормоза историю, но со словами "патриотичная" в ответ этого не произошло. Мда уж....
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Можно уверенно утверждать, что гендиректор "Динамо" Владимир Зиничев мягко сказать "недалёкий"... Он, конечно, может сказать, мол, я вру, я умнейший человек. А если все это на самом деле так, то чего обижаться?
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Всегда интересовало, почему дети могут набраться плохого ТОЛЬКО от команды/матча/игроков??)))
И подумаешь, что сейчас наркотики легко достать, преступность на улице и так далее))
Какие избирательные дети)
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Пусть година прокомментирует запрыгивания дагестанских тренеров на борцов после победы в схватке.
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"Не под покровом ночи, не за глухими стенами и запорами, а с белой простыни!.. дщерь человеческая даровала мужчине свой… по-це-луй!" (C)
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Прямо как в анекдоте: "Я своё мнение сказал, а вы решайте..."
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Комментарий удален модератором
Сгнобить в лагерях Калининград! Включая всех зрителей, кто это видел и их родственников до 3 колена: их уже не исправить!!!
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