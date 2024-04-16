«Динамо» закрыло комментарии под постом Годиной, обвинившей волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*

Теги Динамо Москва жен Елена Година Юлия Бровкина Эбрар Каракурт Волейбол

«Динамо» закрыло комментарии под постом Елены Годиной на фоне скандала с ЛГБТ*.

15 апреля на сайте женского волейбольного клуба вышла публикация под названием «Хватит это терпеть!» В тексте чемпионка мира и советник гендиректора клуба Година обвинила спортсменок калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

Пост собрал более 100 комментариев. Ни один из них сейчас не отображается.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Скандал в волейболе: «Динамо» обвинило соперниц в пропаганде ЛГБТ*, а Гончарова показала средний палец

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26 комментариев
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Забавно, то есть сам мракобесный пост оставили? В нем руководство ничего такого не видит?
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Представляю, какие там были комментарии, что их закрыли
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Зря,таким опусом можно гордиться. Никто не додумался,а Динамо смогло!
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+15
Только вот интернет всё помнит 😎 http://web.archive.org/web/20240415151018/http://https://vldinamo.ru/directspeechnew/xvatit/
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-2
+13
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Приплести украину ✅️
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Т.е. бред сумасшедший оставили, а выразить свое мнение нельзя, да? Цензура пролезает все глубже
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Какое-то максимальное неумение достойно проигрывать
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А вообще весна, время такое, многим мерещатся лгбтшники, враги, предатели, шпионы и прочие. Летом полегче будет
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Надо уметь достойно проигрывать. Гончарова вела себя ужасно. Теперь Година выражается уголовными обвинениями. Истерика Динамо. Горячий получился полуфинал.
+5
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+5
Интересно почему? Случилось наверное что-то
+5
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+4
Ответ Ебздрогыч
Представляю, какие там были комментарии, что их закрыли
Я вчера бегло просмотрел и они все приличные, без матов, оскорблений. Ну из того, что я увидел. Естественно, они негативные
+4
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Не выдержали поток народной любви
+3
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+3
Позорное поведение,но это же Динамо,ничего нового.
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Ответ Ебздрогыч
А вообще весна, время такое, многим мерещатся лгбтшники, враги, предатели, шпионы и прочие. Летом полегче будет
Вы в слове "страна" сделали 3-4 ошибки.
+7
-5
+2
Ой, а что произошло? То есть писать откровенную дурь и идиотизм - это норм, а вот получать гневные комментарии за тупость - это уже не норм?)
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У женщин могут проблемы... Пару найти очень сложно по свой рост, характер, спортивный образ жизни
+2
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Не удивлен что это именно в Динамо происходит
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Удивительные твари и сайты где они обитают
+1
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+1
А сам пост закрыть не догадались? Ну ок, бывает
+3
-2
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Ответ CoMoBo3
Только вот интернет всё помнит 😎 http://web.archive.org/web/20240415151018/http://https://vldinamo.ru/directspeechnew/xvatit/
О, спасибо за возможность прочесть)

Вообще, Година удивила. Можно подумать, что раньше никто в команде у них ни-ни. Ну-ну)
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А может ещё и сам пост убрать, стереть к чертям. Начали подчищать, так завершайте работу.
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скотство
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Ответ Ебздрогыч
Представляю, какие там были комментарии, что их закрыли
Комментарий удален модератором
Как там в песне пелось. Я готов целовать со с ок, которым ты кормила ..
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Ответ Ебздрогыч
Представляю, какие там были комментарии, что их закрыли
Выше дали ссылку. Абсолютный трэш.
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