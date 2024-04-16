«Динамо» закрыло комментарии под постом Годиной, обвинившей волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*
«Динамо» закрыло комментарии под постом Елены Годиной на фоне скандала с ЛГБТ*.
15 апреля на сайте женского волейбольного клуба вышла публикация под названием «Хватит это терпеть!» В тексте чемпионка мира и советник гендиректора клуба Година обвинила спортсменок калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.
Пост собрал более 100 комментариев. Ни один из них сейчас не отображается.
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
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Вообще, Година удивила. Можно подумать, что раньше никто в команде у них ни-ни. Ну-ну)