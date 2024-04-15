Советник гендиректора «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*

Теги Динамо Москва жен Елена Година Локомотив Калининградская область Юлия Бровкина Эбрар Каракурт Волейбол

Советник гендиректора волейбольного «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

14 апреля волейболистки «Локомотива» одержали над московским «Динамо» победу в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России со счетом 3-1 и вышли в финал турнира.

«ЛГБТ*-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.

В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны.

Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!

Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти «представительницы» видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся?

Я категорически против того, чтобы все описанные события и факты происходили в моей стране, в пределах моей Родины, оскорбляли нашу многонациональную культуру и историю, да еще во время спортивных состязаний!

Во время, когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам, когда лучшие представители страны защищают нас с оружием в руках, медики, учителя, священники, рабочие всех самых сложных трудоемких профессий трудятся на благо нашей страны – здесь будет процветать такое?

Не бывать этому никогда! Это может вызывать лишь всеобщее осуждение и презрение!» – написала Година в колонке на сайте «Динамо». 

В материале прилагаются кадры трансляции, на одном из которых турецкая волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт целует в щеку Юлию Бровкину, а на другом поднимает ее на руки. Также на сайте опубликованы фотографии с костюмированной вечеринки, на которой Каракурт и Бровкина предстали в образах Джокера и Харли Квинн.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ. 

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Представляете свое будущее в стране с такими людьми,как Елена Година?
+73
0
+73
Вроде не депутатша ещё, а уже с ума сошла
+72
-2
+70
Украинок уже нашли в Локомотиве?
+39
0
+39
Ее там в комментах хорошо приложили. Маргарин у человека в голове. За будущее страны просто страшно
+28
-1
+27
Вместо того, чтобы признать поражение и что Локомотив был сильнее, руководство Динамо решило сместить акцент с поражения на какие-то выдумки о «повесточке»)

Получается, по ее же логике, когда мама целует свою дочку - это «пропаганда ЛГБТ»потому что это «однополые поцелуи в губы» или «это другое» ?)
А про «сатанинские обличья» на Хэллоуин игроков Локомотива, которые «воспитывают собственных детей!»- это вообще смех )

Как говорится, итог на табло: Локомотив в финале, а Динамо остается искать отмазки )
+23
-2
+21
Ответ David Rigert
Представляете свое будущее в стране с такими людьми,как Елена Година?
Зачем представлять? Мы уже живём в стране, где у власти такие шизики.
+21
-1
+20
Ответ Billboard
Вроде не депутатша ещё, а уже с ума сошла
Ну явно видно, что для депутатства и старается
+13
0
+13
Подождите. Она идиотка что ли?
+10
0
+10
Ребята, мы живём в этой стране... 🤡
+12
-2
+10
А когда футболисты после гола обнимаются - не ЛГБТ?
А когда бойцы в КФС, ЮФС и прочих боксах в обнимку катаются на полу - не ЛГБТ?

У Годиной впереди очень много работы, только кёрлинг и гольф в безопасности.
+9
0
+9
спортс, а там точно «о» в фамилии?
+9
0
+9
Скоро проявление радости будет под строгим контролем депутатов и прочих доносчиков, дожили. Будем как северокорейцы смеяться и плакать по великому распоряжению кормчего.
+8
0
+8
Ответ Николай К
Украинок уже нашли в Локомотиве?
Так за Динамо играет Гончарова, которая родилась во Львовской области и вчера после матча показывала средний палец Каракурт )
+7
0
+7
российский спорт. 2024. итоги.
+5
0
+5
Какое позорище. И сразу после поражения. Вот же совпадение. И ладно бы она это где-то в своих богом забытых соцсетях написала, но нет же, прямо на сайте, от лица клуба. Для полного паззла лицемерия, не хватает только фразы: «Клуб, пропагандирующий и представляющий такие чуждые нашей великой стране ценности, не должен участвовать в финале Суперлиги».

Если есть тут болельщики волейбольного Динамо, как вам спич?
+5
0
+5
Леонид Ильич тоже получается пропагандой занимался.
+4
0
+4
Ответ Кирилл
Мне страшно что будет с футболистами, которые празднуют голы обнимаясь друг с другом или точно так же, как Каракурт, двумя руками трясут после забитых голов или побед )
а если в лысину целуют как Блан Бортеза??
+4
0
+4
Прочитал, и как-будто запахло дымом костров святой инквизиции)
+4
0
+4
У Годиной во второй букве ошибка в фамилии, там должна быть буква А.
+4
0
+4
нутым нет покоя
+4
0
+4
которые рядятся в сатанинские обличья ---------------------

Я так полагаю, до сжигания "ведьм" на кострах в России 21-го века остался один последний шаг.
+3
0
+3
Ну началось
+5
-2
+3
Ответ янетыитынея
На чемпионате фотки есть в статье. Почему тут их нет? На самом деле, кринжатина.
фото волкова и обмочаева в финале ОИ-12 1 в 1. Их теперь что в пазик и в сизо?
+3
0
+3
Ответ Vano from Tbilisi
фото волкова и обмочаева в финале ОИ-12 1 в 1. Их теперь что в пазик и в сизо?
Мне страшно что будет с футболистами, которые празднуют голы обнимаясь друг с другом или точно так же, как Каракурт, двумя руками трясут после забитых голов или побед )
+3
0
+3
Эх, судьба ошиблась всего на одну букву...
+2
0
+2
Ответ Виктор Иванович
А когда футболисты после гола обнимаются - не ЛГБТ? А когда бойцы в КФС, ЮФС и прочих боксах в обнимку катаются на полу - не ЛГБТ? У Годиной впереди очень много работы, только кёрлинг и гольф в безопасности.
Клюшки для гольфа и щетки для керлинга - это фаллический символ, соответсвенно, мужчины, играющие в керлинг и гольф, пропагандируют ЛГБТ. С уважением, ваш В.Милонов.
+2
0
+2
А ведь еще только середина весны
+1
0
+1
Мусорки кляузничают? Проигрывать достойно не умеют?
+1
0
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ее там в комментах хорошо приложили. Маргарин у человека в голове. За будущее страны просто страшно
вы же понимаете что без "одобрения партии" такое не вываливают на оф. сайте
+1
0
+1
Это просто ######
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий