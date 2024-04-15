Советник гендиректора «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*

Советник гендиректора волейбольного «Динамо» обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

14 апреля волейболистки «Локомотива» одержали над московским «Динамо» победу в матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России со счетом 3-1 и вышли в финал турнира.

«ЛГБТ*-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.

В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны.

Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!

Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти «представительницы» видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся?

Я категорически против того, чтобы все описанные события и факты происходили в моей стране, в пределах моей Родины, оскорбляли нашу многонациональную культуру и историю, да еще во время спортивных состязаний!

Во время, когда российские земли и люди подвергаются вражеским бомбардировкам, когда лучшие представители страны защищают нас с оружием в руках, медики, учителя, священники, рабочие всех самых сложных трудоемких профессий трудятся на благо нашей страны – здесь будет процветать такое?

Не бывать этому никогда! Это может вызывать лишь всеобщее осуждение и презрение!» – написала Година в колонке на сайте «Динамо».

В материале прилагаются кадры трансляции, на одном из которых турецкая волейболистка «Локомотива» целует в щеку Юлию Бровкину, а на другом поднимает ее на руки. Также на сайте опубликованы фотографии с костюмированной вечеринки, на которой Каракурт и Бровкина предстали в образах Джокера и Харли Квинн.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.