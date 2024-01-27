Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. «Уралочка» сыграет с «Ленинградкой», «Локомотив» против «Динамо-Метар» и другие матчи
27-28 января пройдут матчи 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
18-й тур
27 января
Уралочка – Ленинградка – 15.00
Заречье-Одинцово – Динамо Краснодар – 17.00
Атом – Протон – 18.00
Локомотив – Динамо-Метар – 19.00
28 января
Минчанка – Енисей – 16.00
Спарта – Тулица – 17.00
Динамо Москва – Динамо Казань – 17.30
Турнирное положение: Динамо Москва – 16 побед – 1 поражение (47 очков), Ленинградка – 15-2 (43), Динамо-Ак Барс – 14-3 (39), Локомотив – 13-4 (41), Протон – 12-5 (37), Тулица – 11-6 (30), Динамо-Метар – 10-7 (30), Динамо Краснодар – 7-10 (23), Енисей – 6-11 (19), Уралочка – 5-12 (15), Заречье-Одинцово – 4-13 (14), Спарта – 4-13 (12), Минчанка – 2-15 (6), Атом – 0-17 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.