Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. «Уралочка» сыграет с «Ленинградкой», «Локомотив» против «Динамо-Метар» и другие матчи

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27-28 января пройдут матчи 18-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

18-й тур

27 января

Уралочка – Ленинградка – 15.00

 

Заречье-Одинцово – Динамо Краснодар – 17.00

 

Атом – Протон – 18.00

 

Локомотив – Динамо-Метар – 19.00

 

28 января

Минчанка – Енисей – 16.00

 

Спарта – Тулица – 17.00

 

Динамо Москва – Динамо Казань – 17.30

 

Турнирное положениеДинамо Москва – 16 побед – 1 поражение (47 очков), Ленинградка – 15-2 (43), Динамо-Ак Барс – 14-3 (39), Локомотив – 13-4 (41), Протон – 12-5 (37), Тулица – 11-6 (30), Динамо-Метар – 10-7 (30), Динамо Краснодар – 7-10 (23), Енисей – 6-11 (19), Уралочка – 5-12 (15), Заречье-Одинцово – 4-13 (14), Спарта – 4-13 (12), Минчанка – 2-15 (6), Атом – 0-17 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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