Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Уралочка» сыграет с «Локомотивом», краснодарское «Динамо» против «Тулицы», другие матчи

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4 января на женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 14-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

14-й тур

4 января

Уралочка – Локомотив – 15.00

 

Динамо Краснодар – Тулица – 16.00

 

Спарта – Протон – 16.00

 

Минчанка – Динамо Казань – 16.30

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 14 побед – 0 поражений (41 очко), Ленинградка – 12-2 (34), Протон – 10-3 (31), Динамо Казань – 10-3 (27), Локомотив – 9-4 (29), Динамо-Метар – 9-5 (27), Тулица – 7-6 (20), Енисей – 5-0 (16), Динамо Краснодар – 4-9 (13), Заречье-Одинцово – 4-10 (13), Уралочка – 4-9 (12), Спарта – 4-9 (12), Минчанка – 2-11 (6), Атом – 0-14 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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