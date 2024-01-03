Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Уралочка» сыграет с «Локомотивом», краснодарское «Динамо» против «Тулицы», другие матчи
4 января на женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 14-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
14-й тур
4 января
Уралочка – Локомотив – 15.00
Динамо Краснодар – Тулица – 16.00
Спарта – Протон – 16.00
Минчанка – Динамо Казань – 16.30
Турнирное положение: Динамо Москва – 14 побед – 0 поражений (41 очко), Ленинградка – 12-2 (34), Протон – 10-3 (31), Динамо Казань – 10-3 (27), Локомотив – 9-4 (29), Динамо-Метар – 9-5 (27), Тулица – 7-6 (20), Енисей – 5-0 (16), Динамо Краснодар – 4-9 (13), Заречье-Одинцово – 4-10 (13), Уралочка – 4-9 (12), Спарта – 4-9 (12), Минчанка – 2-11 (6), Атом – 0-14 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.