Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Нефтяником», московское «Динамо» встретится с «Новой», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

12-13 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 16-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

16-й тур

12 января

Енисей – Динамо-ЛО – 15.00

 

Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

 

Газпром-Югра – Белогорье – 17.00

 

Динамо Москва – Нова – 19.00

 

13 января

Кузбасс – АСК – 13.00

 

Локомотив – Югра-Самотлор – 15.00

 

Урал – Факел – 16.00

 

Зенит-Казань – Шахтер – 17.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 14 побед – 1 поражение (41 очков), Динамо Москва – 12-3 (38), Зенит-Казань – 13-2 (37), Динамо-ЛО – 11-4 (30), Кузбасс – 9-6 (28), Белогорье – 8-7 (27), Шахтер – 8-7 (24), Зенит Санкт-Петербург – 8-7 (23), Факел – 8-7 (20), Енисей – 7-8 (21), Нова – 6-9 (16), Урал – 5-10 (15), Нефтяник – 3-12 (13), Газпром-Югра – 3-12 (11), АСК – 3-12 (9). Югра-Самотлор – 2-13 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Как Динамо выше Казани оказалось?🤬
Тут хоть раз была правильная таблица?🙈
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