Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Нефтяником», московское «Динамо» встретится с «Новой», другие матчи
12-13 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 16-й тур.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
16-й тур
12 января
Енисей – Динамо-ЛО – 15.00
Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 16.00
Газпром-Югра – Белогорье – 17.00
Динамо Москва – Нова – 19.00
13 января
Кузбасс – АСК – 13.00
Локомотив – Югра-Самотлор – 15.00
Урал – Факел – 16.00
Зенит-Казань – Шахтер – 17.00
Турнирное положение: Локомотив – 14 побед – 1 поражение (41 очков), Динамо Москва – 12-3 (38), Зенит-Казань – 13-2 (37), Динамо-ЛО – 11-4 (30), Кузбасс – 9-6 (28), Белогорье – 8-7 (27), Шахтер – 8-7 (24), Зенит Санкт-Петербург – 8-7 (23), Факел – 8-7 (20), Енисей – 7-8 (21), Нова – 6-9 (16), Урал – 5-10 (15), Нефтяник – 3-12 (13), Газпром-Югра – 3-12 (11), АСК – 3-12 (9). Югра-Самотлор – 2-13 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тут хоть раз была правильная таблица?🙈