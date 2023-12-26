Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» сыграет с «Локомотивом», «Кузбасс» встретится с «Белогорьем» и другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

С 27 по 29 декабря пройдут матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

13-й тур

27 декабря

Енисей – Локомотив – 15.00

 

КузбассБелогорье – 15.00

 

Шахтер – Факел – 17.00

 

Югра-Самотлор – Нова – 17.00

 

АСК – Динамо-ЛО – 19.00

 

28 декабря

Урал – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

 

Газпром-Югра – Динамо Москва – 17.00

 

29 декабря

Нефтяник – Зенит Казань – 16.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 11 побед – 1 поражение (32 очка), Зенит-Казань – 10-2 (28), Динамо Москва – 9-3 (29), Белогорье – 8-4 (25), Кузбасс – 8-4 (25), Динамо-ЛО – 8-4 (23), Зенит Санкт-Петербург – 6-6 (18), Енисей – 6-6 (18), Шахтер – 6-6 (17), Факел – 6-6 (15), Нова – 5-7 (14), Нефтяник – 3-9 (13), Газпром-Югра – 3-9 (11), Урал – 3-9 (8), Югра-Самотлор – 2-10 (6), АСК – 2-10 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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