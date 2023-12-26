Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» сыграет с «Локомотивом», «Кузбасс» встретится с «Белогорьем» и другие матчи
С 27 по 29 декабря пройдут матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
13-й тур
27 декабря
Енисей – Локомотив – 15.00
Кузбасс – Белогорье – 15.00
Шахтер – Факел – 17.00
Югра-Самотлор – Нова – 17.00
АСК – Динамо-ЛО – 19.00
28 декабря
Урал – Зенит Санкт-Петербург – 16.00
Газпром-Югра – Динамо Москва – 17.00
29 декабря
Нефтяник – Зенит Казань – 16.00
Турнирное положение: Локомотив – 11 побед – 1 поражение (32 очка), Зенит-Казань – 10-2 (28), Динамо Москва – 9-3 (29), Белогорье – 8-4 (25), Кузбасс – 8-4 (25), Динамо-ЛО – 8-4 (23), Зенит Санкт-Петербург – 6-6 (18), Енисей – 6-6 (18), Шахтер – 6-6 (17), Факел – 6-6 (15), Нова – 5-7 (14), Нефтяник – 3-9 (13), Газпром-Югра – 3-9 (11), Урал – 3-9 (8), Югра-Самотлор – 2-10 (6), АСК – 2-10 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.