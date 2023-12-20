Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» сыграет с «Уралом», московское «Динамо» встретится с «Енисеем», другие матчи
20 декабря на мужском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 12-го тура.
Pari Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
12-й тур
Локомотив – Урал – 15.00
Динамо-ЛО – Факел – 18.00
Нова – Нефтяник – 18.00
Белогорье – АСК – 19.00
Динамо Москва – Енисей – 19.00
Зенит-Казань – Газпром-Югра – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 20.00
Шахтер – Югра-Самотлор – 20.00
Турнирное положение: Локомотив – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Зенит-Казань – 9-2 (25), Динамо Москва – 8-3 (26), Кузбасс – 7-4 (22), Белогорье – 7-4 (22), Динамо-ЛО – 7-4 (20), Енисей – 6-5 (18), Зенит Санкт-Петербург – 6-5 (17), Факел – 6-5 (15), Шахтер – 5-6 (14), Нова – 4-7 (12), Нефтяник – 3-8 (12), Газпром-Югра – 3-8 (11), Урал – 3-8 (8), Югра-Самотлор – 2-9 (6), АСК – 2-9 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матче – московское.