Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» сыграет с «Уралом», московское «Динамо» встретится с «Енисеем», другие матчи

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20 декабря на мужском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 12-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

12-й тур

Локомотив – Урал – 15.00

 

Динамо-ЛО – Факел – 18.00

 

Нова – Нефтяник – 18.00

 

Белогорье – АСК – 19.00

 

Динамо Москва – Енисей – 19.00

 

Зенит-Казань – Газпром-Югра – 19.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 20.00

 

Шахтер – Югра-Самотлор – 20.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Зенит-Казань – 9-2 (25), Динамо Москва – 8-3 (26), Кузбасс – 7-4 (22), Белогорье – 7-4 (22), Динамо-ЛО – 7-4 (20), Енисей – 6-5 (18), Зенит Санкт-Петербург – 6-5 (17), Факел – 6-5 (15), Шахтер – 5-6 (14),  Нова – 4-7 (12), Нефтяник – 3-8 (12), Газпром-Югра – 3-8 (11), Урал – 3-8 (8), Югра-Самотлор – 2-9 (6), АСК – 2-9 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матче – московское.

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