Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Локомотив» сыграет с «Нефтяником», «Нова» против казанского «Зенита», другие матчи
8 января пройдут матчи 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
15-й тур
Енисей – Белогорье – 13.00
Кузбасс – Факел – 13.00
Локомотив – Нефтяник – 13.30
Урал – Динамо-ЛО – 16.00
Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Нова – Зенит-Казань – 17.00
АСК – Шахтер – 18.00
Динамо Москва – Югра-Самотлор – 18.00
Турнирное положение: Локомотив – 13 побед – 1 поражение (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (34), Динамо Москва – 11-3 (35), Динамо-ЛО – 10-4 (28), Кузбасс – 9-5 (28), Белогорье – 8-6 (26), Шахтер – 8-6 (23), Зенит Санкт-Петербург – 7-7 (20), Факел – 7-7 (17), Енисей – 6-8 (19), Нова – 6-8 (16), Урал – 5-9 (14), Нефтяник – 3-11 (13), Газпром-Югра – 3-11 (11), Югра-Самотлор – 2-12 (7), АСК – 2-12 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.