Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Локомотив» сыграет с «Нефтяником», «Нова» против казанского «Зенита», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

8 января пройдут матчи 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

15-й тур

ЕнисейБелогорье – 13.00

 

КузбассФакел – 13.00

 

ЛокомотивНефтяник – 13.30

 

Урал – Динамо-ЛО – 16.00

 

Газпром-ЮграЗенит Санкт-Петербург – 17.00

 

Нова – Зенит-Казань – 17.00

 

АСК – Шахтер – 18.00

 

Динамо МоскваЮгра-Самотлор – 18.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 13 побед – 1 поражение (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (34), Динамо Москва – 11-3 (35), Динамо-ЛО – 10-4 (28), Кузбасс – 9-5 (28), Белогорье – 8-6 (26), Шахтер – 8-6 (23), Зенит Санкт-Петербург – 7-7 (20), Факел – 7-7 (17), Енисей – 6-8 (19), Нова – 6-8 (16), Урал – 5-9 (14), Нефтяник – 3-11 (13), Газпром-Югра – 3-11 (11), Югра-Самотлор – 2-12 (7), АСК – 2-12 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий