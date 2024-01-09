Арина Федоровцева: «Грустно, что у нас нет шанса выступить на ближайших Играх. В сборной сейчас очень талантливое поколение»

Российская волейболистка Арина Федоровцева высказалась о недопуске к Олимпиаде-2024.

— В декабре МОК огласил условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже, и командные вида спорта вообще не допускают. Как ты воспринимаешь такое решение?

— Очень грустно и печально, что у нас, волейболистов, нет даже малейшего шанса выступить на ближайших Олимпийских играх. Это высшее соревнование, к которому стремится каждый спортсмен. Я была очень рада, когда попала на Олимпиаду в Токио, и мне очень-очень хотелось поехать в . Грустно, конечно, но ни в коем случае нам всем нельзя терять мотивацию и надежду на возвращение на международный уровень.

Нам нельзя терять в качестве своего волейбола, своей игры, потому что в любой момент нас могут вернуть. Нам нужно быть готовыми к этому, чтобы показать всем, что сборная России сейчас на хорошем уровне, у нас прекрасные игроки.

Мы заслуживаем всегда выступать на международном уровне, мы показываем действительно красивый волейбол. Именно поэтому, когда мы отстранены, мы должны так же работать, прогрессировать, как отдельно взятые игроки, так и команда в целом.

— Какого результата могло бы добиться в Париже нынешнее поколение женской сборной России?

— Я не хочу загадывать и говорить, что мы могли бы выиграть Олимпиаду. Это, наверное, глупо. Но я уверена, что мы хорошо выступили бы. В нашей сборной произошло омоложение, сейчас у нас действительно очень талантливое поколение, – сказала .