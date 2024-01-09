Федоровцева о своей популярности в Турции: «За одну прогулку раз пять точно подойдут ко мне»

Российская волейболистка Арина Федоровцева рассказала о популярности в Турции.

С 2021 года Федоровцева выступает за турецкий «Фенербахче».

— Сейчас у тебя 297 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей. На сколько увеличилось их количество после переезда в Турцию?

— До того, как «Фенербахче» объявил в соцсетях о моем переходе, у меня было три тысячи подписчиков. Получается, на данный момент в сто раз. В первый день, когда меня только объявили и все начали подписываться на меня, я была просто в шоке. За день количество подписчиков выросло до тридцати тысяч. В это время я была в сборной России, поэтому и за счет международного уровня росла популярность.

— Вообще фанаты часто пишут в соцсетях?

— Да, когда выигрываем, пишут много поздравлений. Это очень греет душу. И после проигранных матчей они поддерживают добрым словом. Бывает, конечно, и негатив в сообщениях, но я не тот человек, который будет обращать внимание на это. Глупо делать выводы о своей игре, основываясь на плохих комментариях людей из соцсетей и тем более на хороших комментариях. Качество своей игры оцениваю я сама и профессионалы, которые работают со мной.

— Такая популярность и внимание к тебе, грубо говоря, не сносят голову?

— Нет, звездной болезни нет, мнение людей в соцсетях не влияет на мою самооценку. Я очень самокритична. После матча я сама анализирую свою игру, также с родителями общаюсь, прислушиваюсь к их мнению. Маму слушаю в первую очередь с точки зрения психологической составляющей на площадке. Она очень хорошо видит это и понимает всегда. А совместно с тренерами мы постепенно стараемся убирать ошибки, улучшать игру.

— Сколько метров можешь пройти по улицам, пока тебя не узнают местные?

— Ой, в разные дни по-разному. За одну прогулку раз пять точно подойдут ко мне. Бывает, идем с мамой в торговый центр, и она говорит: «О, к тебе сегодня не подошли сфотографироваться». Мы уходим уже, садимся в такси, и тут меня узнают и просят совместное фото. Меня действительно часто узнают, ведь я живу в районе Фенербахче, а большинство людей здесь — фанаты «Фенербахче», они интересуются всей спортивной жизнью клуба. То есть они болеют и за футбольный клуб, волейбольный, баскетбольный, – сказала Федоровцева.